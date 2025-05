Najnowszy sondaż partyjny przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu wskazuje mocny wzrost poparcia dla jednej z partii. Na czele nadal trwa zacięta rywalizacja pomiędzy Koalicją Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby jest Koalicja Obywatelska. Główna partia koalicji rządzącej może liczyć na głosy 33,4 proc. badanych. To o 1,6 pkt proc. więcej niż wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 32,2 proc. Również w tym przypadku oznacza to wzrost o 1 pkt. proc.

Największym zaskoczeniem wydaje się być wynik Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zanotowała poparcie na poziomie 17,1 proc., co oznacza duży wzrost aż o 5,9 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Do Sejmu nie dostałaby się Trzecia Droga z poparciem 6 proc. (-2 pkt proc.), ponieważ prób wyborczy dla komitetu koalicyjnego to 8 proc. Lewica znalazłaby się na granicy progu wyborczego dla partii z wynikiem 5 proc. (-2,5 pkt proc.) Partia Razem ma poparcie 2,5 proc. (-1,1 pkt proc.).

