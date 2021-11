Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na niewielkie zmiany poparcia dla partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska straciły nieco poparcia. Zyskały je natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to zdecydowanie wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało aż 37 proc. ankietowanych. Oznacza to jednak spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 24 proc. – spadek o 1 pkt. proc. Sondaż wskazuje, że wzrost poparcia o 2 pkt. proc. zanotowała z kolei partia Szymona Hołowni Polska 2050. Obecnie może ona liczyć na 14 proc. głosów.

O 1 pkt. proc. wzrosło też poparcie dla Konfederacji. Na tę formację chęć głosowania zadeklarowało 10 proc. ankietowanych. 1 punkt zyskuje również Lewica, na którą wskazało 9 proc. badanych.

Sondaż wskazuje, że inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. 2 proc. respondentów wskazało na Kukiz‘15 – bez zmian. Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 1 proc. badanych – spadek o 1 punkt proc. Na Porozumienie chce głosować również 1 proc. respondentów (bez zmian).

Źr. wPolitce.pl