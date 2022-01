Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że poparcie zyskuje Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. Pozostałe partie przekraczające próg wyborczy notują spadki.

Najnowszy sondaż wskazuje, że PiS może liczyć na wzrost poparcia o 1 pkt. proc. Obecnie obóz rządzący może liczyć na głosy 35 proc. respondentów uczestniczących w badaniu. 1 pkt. proc. zyskuje również KO, na którą chęć głosowania zadeklarowało 28 proc. ankietowanych.

Czytaj także: Petru wraca do Nowoczesnej! „Witamy na pokładzie”

Inne formacje wchodzące do Sejmu notują spadki. Na Polskę 2050 wskazało 11 proc. respondentów – o 1 punkt mniej niż w poprzedniej fali. Konfederacja również traci 1 punkt; obecnie ugrupowanie to popiera 10 proc. badanych. Na Lewicę wskazało 8 proc., co oznacza spadek o 2 punkty.

Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL – 3 proc., Kukiz’15 – 2 proc., Porozumienie – 1 proc.

Czytaj także: Dziambor ujawnił, że zaszczepił się przeciwko Covid-19. Wyjaśnił powody

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1075 osób w dniach od 21 do 24 stycznia 2022 roku.

Źr. wPolityce.pl