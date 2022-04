Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Research Partner wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę nad rywalami. Swoje reprezentacje w Sejmie zapewniłoby sobie pięć partii politycznych.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Aż 33,6 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu zadeklarowało chęć głosowania na formację rządzącą. To wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje największa formacja opozycyjna. Koalicja Obywatelska może liczyć na 24,2 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,6 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Zyskuje natomiast trzecia w zestawieniu Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 11,8 proc. badanych (wzrost o 1,4 proc.).

Sondaż wskazuje, że w parlamencie znalazłaby się także Konfederacja z poparciem 8 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Lewica, która uzyskałaby 6,4 proc. głosów (spadek o 1,8 pkt proc.).

Sondaż przeprowadzono przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 25-28.03.2022, na ogólnopolskiej próbie 1056 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Źr. Interia