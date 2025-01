Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem obywateli. To jednak za mało do stworzenia rządu, więc języczkiem u wagi staje się trzecia w zestawieniu Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33,2 proc. głosów, co dałoby jej 184 mandaty. To jednak zbyt mało, aby utworzyć samodzielny rząd.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Obecnie rządząca formacja może liczyć na 30,5 proc. głosów ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja – 12,4 proc., a na czwartym Trzecia Droga, która może liczyć na 9 proc. głosów respondentów. Lewica notuje poparcie na poziomie zaledwie 6,3 proc.

Wyniki badania pokazują, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy miałaby 220 mandatów, więc o 11 za mało, by móc rządzić. Języczkiem u wagi byłaby z kolei Konfederacja, która może liczyć na aż 57 mandatów. Bez jej poparcia nie byłoby możliwe utworzenie rządu.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; „Rzeczpospolita”