Kolejny sondaż innej pracowni wskazuje na podobną tendencję. Okazuje się, że Rafał Trzaskowski gwałtownie traci poparcie. Jeszcze do niedawna wydawał się murowanym kandydatem do zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski potwierdza trend utraty poparcia dla Trzaskowskiego. Choć kandydat Koalicji Obywatelskiej nadal zajmuje pierwszą lokatę, to jednak spadki poparcia muszą niepokoić jego sztab. Najnowsze badanie wskazuje, że 34,2 proc. badanych zagłosowałoby właśnie na niego. To spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość może obecnie liczyć na 29 proc. głosów. Oznacza to niewielki wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co pokazywał sondaż w grudniu.

Jednocześnie jest to również kolejny sondaż, który wskazuje na wzrost poparcia dla Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji może liczyć na 13 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2,9 pkt proc. Czwarte miejsce zajmuje Szymon Hołownia, który notuje dużą stratę. Obecnie jego poparcie oscyluje na poziomie 6,7 proc., choć jeszcze niedawno było to 10,2 proc.

Dalsze miejsca zajmują kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat (4,6 proc. głosów, spadek o 1,2 pkt proc.), kandydat Partii Razem Adrian Zandberg (1,5 proc., debiut w badaniu), Marek Jakubiak (1,2 proc.).

Źr. Interia