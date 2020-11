Po ostatnich drastycznych spadkach poparcia, kolejny sondaż potwierdza, że PiS zaczyna odrabiać starty. Badanie przeprowadzone przez pracownię IBRIS dla portalu Wirtualna Polska zapowiada jednak katastrofę Konfederacji, która w tym badaniu zanotowała wynik poniżej progu wyborczego.

Sondaż IBRIS wskazuje, że na PiS zagłosowałoby 33 proc. respondentów biorących udział w badaniu. To dobre wieści dla partii rządzącej, bo po całej serii spadków, w końcu zanotowała wzrost poparcia o 4 pkt. proc. Staje się to trendem, bo w ostatnim czasie to już kolejne badanie, które potwierdza tendencję wzrostową dla formacji rządzącej.

Na dalszych pozycjach bez zmian, bo drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 24,1 proc. badanych. Oznacza to niewielki wzrost poparcia o 0,1 pkt. proc.). Ostatnie miejsce na podium zajmuje nieobecny w Sejmie ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który z wynikiem 13,1 proc. zanotował spadek poparcia o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Sondaż przynosi fatalne wieści dla Konfederacji

Lewica może liczyć na 8,4 proc. głosów (wzrost o 1,5 pkt. proc.). Najnowsze badanie przynosi przełom w notowaniach dla Koalicji Polskiej PSL-Kukiz’15, która przez długi czas notowała poparcie poniżej progu wyborczego. Tym razem politykom tej formacji udało się osiągnąć 5 proc. poparcia, tym samym oznacza wzrost o 1,7 pkt proc. Sondaż przynosi fatalne wieści dla polityków Konfederacji. W najnowszym badaniu zanotowali poparcie na poziomie zaledwie 2,3 proc., co oznacza spadek o 3 pkt. proc. 14 proc. badanych w sondażu IBRiS nie wie, na kogo oddać głos, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) został przeprowadzony w dniach 13-14 listopada na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

