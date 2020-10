Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl przynosi złe wieści dla PiS. Partia rządząca znów zanotowała spadek poparcia, choć nadal pozostaje na czele zestawienia. Zyskują natomiast ugrupowania opozycyjne w szczególności Koalicja Obywatelska oraz Konfederacja.

Ostatnie wydarzenia polityczne i te związane z pandemią koronawirusa zdaje się, że nieco zachwiały pozycją obozu rządzącego. Pomimo niewielkiego spadku poparcia najnowszy sondaż potwierdza wiodącą rolę PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 36 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Nie wiadomo, czy ta tendencja się utrzyma, ale wynik może wzbudzać niepokój wśród polityków tej formacji.

Wzrost notuje natomiast druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 27 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia o 3 pkt. proc. Trzecie miejsce sondaż daje Lewicy, która nie zanotowała żadnych zmian w porównaniu z poprzednim badaniem. Nadal chce na nią głosować aż 14 proc. ankietowanych deklarujących udział w wyborach parlamentarnych.

Nowy sondaż, to dobre wieści dla Konfederacji i PSL

Nowy sondaż Social Changes to z kolei dobre wieści także dla Konfederacji. Ugrupowanie ma powody do zadowolenia, bo ponownie umocniło swoją pozycję i obecnie zanotowało poparcie na poziomie 12 proc. Portal wPolityce podkreśla, iż jest to „rekordowe” poparcie Konfederacji w sondażach na zlecenie tego serwisu.

Swoją pozycję umocniło także PSL-Koalicja Polska zyskując 1 pkt. proc. Obecnie zamyka stawkę z poparciem na poziomie 6 proc. To dobre wieści dla polityków ugrupowania, bo badania innych sondażowni niejednokrotnie umieszczały ich formację nawet poniżej progu wyborczego.

Sondaż zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1083 osób w dniach od 9 do 12 października 2020 roku.

Źr. wPolityce.pl