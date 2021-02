Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje wzrost notowań Prawa i Sprawiedliwości. Spadki notuje natomiast Koalicja Obywatelska, którą coraz wyraźniej wyprzedza ruch Polska 2050 Szymona Hołowni.

Sondaż Social Changes wskazuje, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 33 proc. respondentów. Jarosław Kaczyński ma powody do zadowolenia, bo oznacza to wzrost poparcia o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Czytaj także: Patryk Jaki uderza w TVP za pomijanie SP. „To forma represji”

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która zanotowała poparcie na poziomie 24 proc. Oznacza to lekki spadek o 1 pkt. proc. Natomiast Lewica zajmująca trzecie miejsce zanotowała wzrost poparcia o 4 pkt. proc. i obecnie może liczyć na poparcie 15 proc. respondentów. Sondaż wskazuje, że 1 punkt traci Konfederacja, ciesząca się sympatią 9 proc. respondentów.

Poniżej progu wyborczego uplasowały się: Kukiz’15 – 3 proc. (- 3 pkt. proc.) i PSL – 3 proc.

Sondaż w drugim wariancie

Sondaż osobno sprawdził wariant, w którym w wyborach wystartowałby ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. W tym przypadku również wygrywa PiS z poparciem na poziomie 30 proc. (+ 1 pkt. proc.). Kluczowa zmiana nastąpiła jednak na drugim miejscu, bo tym razem znajduje się na nim Polska 2050. Ugrupowanie Szymona Hołowni zdecydowanie wyprzedza już KO, bo notuje poparcie na poziomie 23 proc., podczas gdy KO już tylko 17 proc.

W tym wariancie niższe poparcie notuje lewica, na którą zagłosowałoby 12 proc. badanych. Zyskuje natomiast Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 10 proc. badanych. Kukiz’15 i PSL nadal nie przekraczają progu wyborczego.

Czytaj także: Giertych wraca do polityki. Zapowiada start w wyborach

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1095 osób w dniach od 12 do 15 lutego 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl