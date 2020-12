Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że partia rządząca nadal cieszy się największą popularnością. Po ostatnich wzrostach ponownie pojawił się jednak nieznaczny spadek. Najbardziej zaskakuje jednak wynik Kukiz’15.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż Social Changes wskazuje, że na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało najwięcej, bo aż 33 proc. ankietowanych. Oznacza to jednak spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 26 proc. respondentów. Dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu. Sondaż wskazuje natomiast, że o 2 pkt. proc. wzrosło poparcie Lewicy, która obecnie notuje poparcie na poziomie 14 proc. Kolejna w zestawieniu Konfederacja cieszy się poparciem 9 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 pkt. proc.

Czytaj także: Duda: „Jeśli będę się szczepił, to w ostatniej kolejności”

Największy sondaż przynosi jednak największe zaskoczenie w przypadku Kukiz’15. Ugrupowanie Pawła Kukiza po opuszczeniu Koalicji Polskiej po raz pierwszy notuje wynik na granicy progu wyborczego. 5 proc. poparcia gwarantuje posłom tej partii miejsca w Sejmie. Jednocześnie PSL straciło 2 pkt. proc. poparcia i z wynikiem 2 proc. znalazło się poniżej progu.

Sondaż w wariancie z ruchem Polska 2050

Nieco inaczej kształtuje się rozkład poparcia w wariancie uwzględniającym start ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. W takim przypadku na czele pozostaje PiS z poparciem 31 proc. Drugie miejsce zajmują KO i Polska 2050 – oba ugrupowania po 20 proc. Dalsze miejsca zajmują: Lewica – 11 proc., Konfederacja – 10 proc., PSL – 4 proc.; Kukiz’15 – 2 proc.

Czytaj także: Dostarczanie szczepionek powinny nadzorować „GW” i TVN24? Rząd reaguje na wpis europosłanki

Badanie zrealizowano metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1096 osób w dniach od 18 do 21 grudnia 2020 roku.

Źr. wPolityce.pl