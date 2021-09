Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że partia rządząca nadal zyskuje poparcie. Obecnie PiS cieszy się poparciem, jakiego nie notowano już od kilku dobrych miesięcy.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to z poparciem na poziomie 37 proc. wygrałoby je PiS. Oznacza to wzrost notowań partii rządzącej o 2 pkt. proc. względem poprzedniego badania. Jednocześnie jest to poziom poparcia nie notowany od kilku miesięcy.

Czytaj także: Donald Tusk twierdzi, że starał się tłumaczyć PiS w ostatnich dniach. Publicyści bezlitośni: „Bajki”

Sondaż wskazuje lekkie wzrosty Koalicji Obywatelskiej, ale przewaga partii rządzącej nadal pozostaje duża. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska z poparciem 26 proc. – o 1 punkt więcej niż w badaniu zeszłotygodniowym. Z kolei Polska 2050 Szymona Hołowni traci 1 punkt, ciesząc się poparciem 16 proc. badanych.

Po 1 pkt. proc. tracą również Lewica (8 proc. poparcia) oraz Konfederacja (7 proc. poparcia).

Poniżej progu wyborczego niezmiennie znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem rzędu 3 proc. Po 1 proc. ankietowanych popiera Kukiz’15 i Porozumienie Jarosława Gowina.

Czytaj także: Morawiecki reaguje na słowa Suskiego o „brukselskiej okupacji”

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1051 osób w dniach od 3 do 6 września 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl