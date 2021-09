Mateusz Morawiecki zareagował na słowa Marka Suskiego, który mówił o walce z „brukselską okupacją”. Premier podkreślił, że porównywanie realiów II wojny światowej z sytuacją dzisiejszą jest nie na miejscu.

Morawiecki bardzo krytycznie odniósł się do słów Suskiego. „Nie należy porównywać tych dwóch porządków. Wojna to było coś absolutnie niewyobrażalnego. To było okrucieństwo po stronie niemieckiej, sowieckiej, jakiego Polacy nigdy wcześniej nie doświadczyli” – mówił premier.

„Z szacunku dla ofiar strasznych zbrodni niemieckich nie chcę porównywać do tamtego czasu i naszych dzisiejszych czasów. To jest zupełnie co innego” – dodał Mateusz Morawiecki.

Słowa Suskie, które komentował Morawiecki padły podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z więzienia UB w Radomiu. Fragment nagrania z przemówieniem opublikował w sieci poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak.

„Polska (…) walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim. Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają Polskę doprowadzić do porządku, rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym państwem wolnych Polaków” – mówił Suski.

Źr. RMF FM