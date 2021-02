Najnowszy sondaż przygotowany przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje spadek poparcia PiS. Pomimo tego, partia rządząca nadal pozostaje na czele zestawienia, choć przewaga nad opozycją jest coraz mniejsza. W wariancie uwzględniającym start ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, Koalicja Obywatelska zdecydowanie traci i spada na trzecią pozycję.

Gdyby sondaż przełożył się na rzeczywiste wyniki wyborcze, to głosowanie wygrałaby Zjednoczona Prawica. Na formację obecnie rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. Choć to najlepszy wynik ze wszystkich ugrupowań, to i tak oznacza spadek poparcia aż o 4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce niezmiennie notuje Koalicja Obywatelska, która z wynikiem 25 proc. notuje wzrost poparcia o 2 pkt. proc. Sondaż wskazuje, że trzecie miejsce z poparciem na poziomie 11 proc. (-1 pkt. proc.) zajmuje Lewica, a czwarte Konfederacja z poparciem 10 proc. (+1 pkt. proc.).

Największym zaskoczeniem jest jednak wynik Kukiz’15. Choć w ostatnim czasie o formacji Pawła Kukiza zrobiło się nieco ciszej, to jednak okazuje się, że jest ona w stanie samodzielnie wejść do Sejmu. W najnowszym badaniu Social Changes notuje poparcie na poziomie 6 proc. Poniżej progu wyborczego znalazło się natomiast PSL (4 proc.).

Sondaż uwzględniający start Hołowni

W badaniu uwzględniającym udział Polski 2050 w wyborach, PiS także notuje spadek (minus 2 punkty). Partia Hołowni (23 proc.) wciąż wyprzedza jednak Koalicję Obywatelską (20 proc.), ale z mniejszą przewagą. Także i w tym scenariuszu Kukiz‘15 przekracza próg wyborczy (5 proc.). W Sejmie znaleźliby się jeszcze połowie lewicy (10 proc.) i Konfederacji (9 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1051 osób w dniach od 5 do 8 lutego 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl