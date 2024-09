Najnowszy sondaż przeprowadzony już po powodzi przez United Surveys na zlecenie WP potwierdza, że największym poparciem nadal cieszy się Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Najnowszy sondaż wskazuje, że cieszy się ona poparciem 34,2 proc. Oznacza to niewielki spadek poparcia o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do badania z przełomu sierpnia i września.

Drugą lokatę nadal zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć głosowania zadeklarowało 31 proc. ankietowanych. To mniej o 1,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Choć zarówno KO, jak i PiS tracą poparcie, to jednak rośnie przewaga obozu obecnie rządzącego.

Podium domyka Trzecia Droga. Na sojusz PSL i Polski 2050 głosowałoby 10,5 proc. ankietowanych Polaków. Na dalszych miejscach znalazła się Lewica (8,7 proc.) oraz Konfederacja (8,4 proc.). 7,2 proc. ankietowanych nie wskazało, na kogo oddałoby głos w wyborach.

Sondaż United Surveys wykonano w dniach 20-21 września, gdy fala kulminacyjna zbliżała się, a następnie przechodziła przez Wrocław.

