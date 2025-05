Sondaż prezydencki Pollster przeprowadzony dla „Super Expressu” wynika, że żaden z kandydatów do końca nie może czuć się pewnym zwycięstwa. Co prawda Rafał Trzaskowski prowadzi z Karolem Nawrockim ok. 2 pkt. proc., ale duża grupa wyborców wciąż nie zdecydowała, na kogo odda głos.

Sondaż prezydencki wskazuje, że w II turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego chce poprzeć 45,7 proc. respondentów. Z kolei swój głos na Karola Nawrockiego chce oddać 43,6 proc. respondentów.

Tymczasem duża grupa wyborców oscylująca wokół 10 proc. wciąż nie podjęła decyzji. „To znaczy, że właśnie te osoby zdecydują o wyniku wyborów. Zakładam, że to w dużej mierze wyborcy Sławomira Mentzena, którzy są w kropce. Bo Karol Nawrocki podpisał wszystkie punkty z jego deklaracji, ale Rafał Trzaskowski pokazał się jako otwarty na rozmowę polityk, z którym można też pójść na piwo” – komentuje w rozmowie z „SE” politolog, prof. Olgierd Annusewicz.

W badaniu sprawdzono również, jak w II turze zagłosowaliby wyborcy niektórych kandydatów z I tury. Okazuje się, że 10 proc. wyborców Sławomira Mentzena deklaruje oddanie głosu na Trzaskowskiego, a 64 proc. na Nawrockiego. Z kolei spośród elektoratu Brauna, kandydat KO może liczyć na 8 proc. głosów, a Nawrocki na 55 proc.

Trzaskowski może za to liczyć na wyborców Hołowni (68 proc. na kandydata KO, 13 proc. na kandydata PiS), Zandberga (74 proc. do 7 proc.) i Biejat (87 proc. do 6 proc.).

Źr. WP; Super Express