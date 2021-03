Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na nieznaczny spadek poparcia dla partii rządzącej. Niewielki wzrost zanotowała natomiast Konfederacja, która pod względem poparcia społecznego zrównała się z Lewicą.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Choć partia rządząca zyskała 29 proc. i nadal cieszy się największym poparciem, to jednak zanotowała niewielki spadek. Sondaż Social Changes odnotowuje, że w porównaniu z poprzednim badaniem to mniej o 2 pkt. proc.

Niewielki spadek poparcia (-1 pkt. proc.) notuje także Ruch Polska 2050. Pomimo tego, ugrupowanie Szymona Hołowni nadal zajmuje drugie miejsce w zestawieniu i może liczyć na poparcie 25 proc. ankietowanych. Ostatnie miejsce na podium przypadło Platformie Obywatelskiej, której sondaż daje 18 proc. poparcia.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Lewica z poparciem 10 proc. (bez zmian) oraz Konfederacja, która po wzroście o 1 pkt. proc. również notuje poparcie na poziomie 10 proc. Poniżej progu wyborczego znalazł się natomiast ruch Kukiz’15 (4 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.). Opcję „inne ugrupowania” wskazało bardzo mało, bo zaledwie 2 proc. osób uczestniczących w badaniu.

Sondaż w wariancie bez Hołowni

Sondaż sprawdził również wariant, w który Szymon Hołownia nie startowałby w wyborach. W takiej sytuacji PiS może liczyć na 32 proc. poparcia, KO na 23 proc., Lewica na 12 proc., Konfederacja na 10 proc. Kukiz’15 oraz PSL nadal pozostają poniżej progu wyborczego. Obie formacje mają po 4 proc. poparcia.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1085 osób w dniach od 19 do 22 marca 2021 roku.

Źr. wPolityce.pl