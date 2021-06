Po kompromitującym meczu przeciwko Słowacji, pojawiły się pytania o przyszłość polskiego selekcjonera. Choć Zbigniew Boniek zapowiedział, że Paulo Sousa zostaje, to jednak wcale nie jest to takie pewne. Włoskie media donoszą, że selekcjoner polskiej reprezentacji znalazł się w kręgu zainteresowania jednego z włoskich klubów piłkarskich.

Po spotkaniu ze Słowacją, zarówno na kadrę, jak i trenera Paulo Sousę, wylała się fala krytyki. Wygląda jednak na to, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek nie ma w planach rozwiązania umowy ze szkoleniowcem, nawet w sytuacji, gdy Biało-Czerwoni nie wyjdą z grupy. „Uważam, że mamy bardzo mądrego, dobrego i fajnego trenera. Podkreślają to wszyscy, którzy z nim pracują” – mówił. Zapewnił też, że on Sousy nie zwolni.

Czytaj także: Moder zagra ze Szwecją? Nowe ustalenia ws. kontuzji

Tymczasem włoskie media informują, że Sousa znalazł się w kręgu zainteresowań kluby z Serie A. Sprawa wiąże się z prawdziwą karuzelą trenerską jaka nastąpiła we Włoszech po ostatnim sezonie.

Sousa przejdzie do Serie A?

ACF Fiorentina bardzo chciałaby sprowadzić do siebie Vincenzo Italiano, obecnego szkoleniowca Spezii Calcio, a ten drugi klub miał rozpocząć już nawet poszukiwania trenera. „Il Secolo XIX” podaje, że na liście jest czterech możliwych kandydatów jest m.in. Paulo Sousa. Portugalczyk miał zostać zaproponowany Spezii przez Jorge Mendesa, agenta Sousy.

Czytaj także: Legendarny szwedzki trener szczerze o meczu z Polską. „Boimy się Lewandowskiego”

W środę o godzinie 18:00 w Sankt Petersburgu rozpocznie się spotkanie Polski ze Szwecją. Polscy piłkarze nie mają nic do stracenia, bo tylko wygrana daje im awans do kolejnej rundy turnieju. Sytuacja w innych grupach ułożyła się tak, że nawet w przypadku remisu, Polska nie awansuje z trzeciego miejsca.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl