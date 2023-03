Do niespodziewanej sytuacji doszło podczas programu „Sprawa dla Reportera” emitowanego na antenie TVP. Chodzi o wypowiedź Elżbiety Jaworowicz, która zwróciła się księdza, uczestnika programu.

Do opisywanego zdarzenia doszło w trakcie jednego z ostatnich odcinków „Sprawa dla Reportera”. Jego gościem był ksiądz, który w pewnym momencie odniósł się do obowiązków żony względem swojego męża.

Duchowny stwierdził bowiem, że żona powinna „obsługiwać” męża w łóżku. Dodał również, iż jest to jej obowiązek, który musi realizować względem swojego współmałżonka.

– Mąż źle panią traktował, bo pani męża nie obsługiwała w łóżku. Pani jako żona ma obowiązki też, także współżycia, to jest obowiązek małżeński – powiedział ksiądz Jurczuk.

„Sprawa dla Reportera”. Elżbieta Jaworowicz nie wytrzymała

Wspomniana wcześniej wypowiedź duchownego oburzyła prowadzącą Elżbietę Jaworowicz. Dziennikarka postanowiła odnieść się do słów księdza Jurczuka. – Naprawdę ksiądz tak sądzi? – zapytała Jaworowicz.

– No, oczywiście, to jest obowiązek małżeński – odpowiedział ksiądz. – Ale chwileczkę! Nie no, chwila! Troszeczkę ksiądz przesadził – odpowiedziała wyraźnie oburzona Elżbieta Jaworowicz.

Wypowiedź Jaworowicz sprawiła, że poparły ją inne osoby, które znajdowały się w studiu programu „Sprawa dla Reportera”. Uczestnicy przyznali rację dziennikarce, która postawiła się duchownemu.

