Znana ze skrajnie lewicowych poglądów Sylwia Spurek publicznie podziękowała Jarosławowi Kaczyńskiemu. Europosłanka zwróciła uwagę, że niedawną inicjatywę prezesa PiS. Chodzi o projekt ustawy radykalnie zwiększającej ochronę nad zwierzętami i zakazującej hodowli zwierząt futerkowych.

Spurek już niejednokrotnie wypowiadał się publicznie na temat konieczności zwiększenia ochrony zwierząt. Jej postulaty są jednak tak daleko posunięte, że często spotykały się z drwinami internautów. Tym razem europosłanka doceniła inicjatywę Jarosława Kaczyńskiego, któremu szczerze podziękowała.

Spurek dziękuje Kaczyńskiemu

„Panie Prezesie, zrobię to już teraz, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. DZIĘKUJĘ!” – napisała Spurek na Twitterze. „Jeżeli przegłosujecie »piątkę dla zwierząt«, to PiS zrobi historyczny, milowy krok dla ich ochrony. Chcę wierzyć, że to nie są plotki, że Pan naprawdę jest po stronie zwierząt” – dodała.

Przypomnijmy, we wtorek Jarosław Kaczyński osobiście przedstawiał główne założenia nowej ustawy. „W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie” – mówił Jarosław Kaczyński na specjalnej konferencji prasowej. Główne założenia projektu PiS to m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk.

Piątka dla zwierząt

„W Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Względy, które za tym przemawiają, mają charakter humanitarny. Jest także jeszcze jeden wzgląd – w Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, że Polska powinna być jak Europa.” – mówił prezes PiS.

„To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic. Ale na pewno to jest celne, jeśli mówimy o tym, żeby w Polsce humanitarne standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód” – powiedział Kaczyński.

W konferencji wziął udział także przewodniczący Forum Młodych PiS Michał Moskal, który przedstawił „Piątkę dla Zwierząt”. Nowe przypisy zakładają m.in. wprowadzenie „całkowitego zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, w czym mieści się wykorzystywanie zwierząt w działalności cyrków”.

