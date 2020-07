Stan Borys poinformował, że poda do sądu organizację „Radomianie dla demokracji”. Słynny muzyk dodał, że stowarzyszenie bezprawnie wykorzystało jego utwór w celach politycznych. Podkreślił, że absolutnie sobie tego nie życzy.

Stan Borys wskazał, że chodzi o utwór „Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej” z płyty „Pisze pamiętnik artysty: hańba temu, kto o tym źle myśli”. Stowarzyszenie „Radomianie dla demokracji” wykorzystali piosenkę w spocie, który następnie umieścili w mediach społecznościowych.

Muzyk przesłał do Radia dla Ciebie oświadczenie w tej sprawie. „Dotarła do mnie informacja, iż został zrealizowany film polityczny emitowany w mediach społecznościowych od 8 maja 2020 roku na stronie „Radomianie dla demokracji”, z udziałem protestujących przeciwko obecnemu Rządowi.” – pisze Stan Borys.

„W filmie użyto podkładu muzycznego mojego autorstwa, łamiąc w ten sposób prawa autorskie i moje prawo osobiste. Nikt nie zwrócił się do mnie o zezwolenie na użycie utworu mojego autorstwa, w moim wykonaniu, pt. „Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej” do słów Cypriana Kamila Norwida, a pochodzącej z płyty „Pisze pamiętnik artysty: hańba temu, kto o tym źle myśli” – pisze dalej Stan Borys.

„Co za bezczelność? „Demokraci”, którzy zmontowali ten film z użyciem mojego nazwiska promują go na swojej stronie łamiąc jednocześnie moje osobiste prawa autorskie.” – podkreśla Stan Borys. „Nie po to wybrałem wiersze Norwida, wielkiego patrioty i wielkiego Polaka, by jego słowa wykorzystywać przeciw Polsce. On się już nie może bronić, więc ja to czynię.” – dodaje.

„Informuję kategorycznie, że nie popieram takich manipulacji i takich dokonań. Nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do wystąpień przeciwko Polskiemu Rządowi i polskiemu Prezydentowi.” – czytamy. „Występuję na drogę prawną” – informuje Stan Borys. Nagranie już zniknęło z profilu stowarzyszenia.

Źr. dorzeczy.pl