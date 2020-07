W czwartek podczas wieczornego wiecu wyborczego Rafał Trzaskowski zachęcał do oddania na niego głosu w drugiej turze. TVP Info opublikowała na Twitterze fragment jego wystąpienia i pyta o „dziwne zachowanie” kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Trzaskowski wziął udział w nocnym wiecu w Aleksandrowie Łódzkim. TVP Info publikując fragment wystąpienia zwróciła uwagę na „dziwne” zachowanie polityka. Stacja zwraca uwagę na formę wypowiedzi Trzaskowskiego oraz ożywioną gestykulację posła.

#TVPInfo | Media pytają o dziwne zachowanie Rafała #Trzaskowski.ego.

"Wyciągniemy ich z tych okopów i powiemy im: zobaczcie, jak słońce świeci. Nie ma Niemców". pic.twitter.com/KYpZyx5uQC — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 10, 2020

„Wyobraźcie sobie taki dzień, kiedy nagle jest cisza. 19:30, włączamy telewizję i… fajny film. Może być nawet „O dwóch takich, co ukradli księżyc” – mówił Trzaskowski. „Albo włączamy telewizję, polska muzyka, fantastyczny swing. Słuchajcie, wy moglibyście być o 19:30 w telewizji. Wszyscy moglibyśmy się wtedy poruszać w rytm swingu, a nie słuchać manipulacji, tego straszenia, tego jadu, który się wylewa z telewizji” – dodał.

„Ale słuchajcie, jest naprawdę blisko, jest tak blisko, a może już ta decyzja nawet zapadła, tego nie wiemy, żeby po prostu w ten poniedziałek był święty spokój.” – mówił Trzaskowski. „Żeby nagle się okazało, że jeden pan wykręca numer i nikt nie odbiera. Żeby zostawić tych kłótliwych ludzi, niech siedzą dalej w tych okopach i niech z nich nie wychodzą” – dodał.

„A czasami, słuchajcie, jak już zaczniemy budować i odbudowywać, to sami pójdziemy do nich, do tych okopów i ich wyciągniemy z tych okopów i powiemy im: zobaczcie jak słońce świeci, nic się nie dzieje. Nie ma Niemców, jesteśmy sami, my, Polki i Polacy, uśmiechnięci” – powiedział Trzaskowski.

Źr. dorzeczy.pl; twitter