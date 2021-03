Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki usłyszał m.in. pytanie, czy rząd wprowadzi w Polsce stan nadzwyczajny, jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi. Dzisiaj ogłoszono wprowadzenie nowych obostrzeń, które wejdą w życie już w sobotę 27 marca i potrwają co najmniej do 9 kwietnia.

Premier usłyszał pytanie, czy w przypadku nadal pogarszającej się sytuacji epidemicznej, rząd zdecyduje się wprowadzić w Polsce stan nadzwyczajny. Okazuje się, że rząd bierze taki scenariusz pod uwagę. „Wszystko dla dobra obywateli, wszystko, by ratować sytuację w służbie zdrowia. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, jeśli po dwóch, trzech tygodniach miałoby być jeszcze gorzej” – odpowiedział Mateusz Morawiecki.

„Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie od 13 miesięcy. Zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od granicy, w której nie będziemy mogli leczyć naszych obywateli” – powiedział podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. Dlatego konieczne są nowe obostrzenia, o których pisaliśmy szerzej TUTAJ.

Jaki stan nadzwyczajny?

O tym, że jakiś stan nadzwyczajny jest możliwy informował wcześniej Onet. „Nikt dzisiaj tego nie chce, ale i na taką możliwość dzisiaj trzeba być przygotowanym” – miał stwierdzić jeden z ministrów, którego wypowiedź cytuje portal.

Mowa o jednym z trzech możliwych stanów nadzwyczajnych – stanie wojennym, stanie wyjątkowym oraz stanie klęski żywiołowej. Najbardziej prawdopodobny byłby ten ostatni – może on zostać wprowadzony na maksymalnie 30 dni, a jego przedłużenie może być przedłużone za zgodą Sejmu. To właśnie stan klęski żywiołowej może być stosowany między innymi przy wystąpieniu trudnej do opanowania choroby zakaźnej.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Mamy więc kolejny rekord zakażeń – tak wielu zachorowań nie było od początku pandemii. Resort poinformował również o śmierci 520 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 154 821 przypadków zakażenia koronawirusem. 50 860 osób nie żyje a 1 722 856 uznano za wyzdrowiałe.

