Stan wyjątkowy wzdłuż granicy z Białorusią niebawem stanie się faktem. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda podjął decyzję i podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Teraz trafi ono do Sejmu.

Spychalski poinformował, że prezydent wraz z doradcami zastanawiał się, czy zasadne jest, aby wprowadzić stan wyjątkowy zgodnie z wnioskiem rządu. „Także tutaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbywały się narady prezydenta, odbywały się różnego rodzaju dyskusję” – mówił.

Czytaj także: Duda: „Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju”

„Dzisiaj, dosłownie przed chwilą prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku przez Radę Ministrów. To jest mniej więcej 3-kilometrowy pas województwa lubelskiego i województwa podlaskiego, to jest granica Polski z Białorusią” – mówił rzecznik. Dodał, że nad rozporządzeniem odbędzie się debata w Sejmie.

„Sytuacja na granicy jest trudna i niebezpieczna. My jako Polska, która jest odpowiedzialna za swoje granice, ale też za wschodnią granice UE, musimy podejmować takie decyzje i zapewnić bezpieczeństwo Polsce i UE” – tłumaczył rzecznik prezydenta.

#NaŻywo | Briefing prasowy Sekretarza Stanu w KPRP Błażeja Spychalskiego https://t.co/iKBYdV4j47 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 2, 2021

Spychalski przypomniał, że stan wyjątkowy w podobnym zakresie wprowadziły wcześniej Litwa i Łotwa. „Tam te decyzje były podjęte właśnie po to, żeby maksymalnie chronić granice swoich państw i granice UE. Stąd też takie decyzje podejmujemy my, ale też nasi sąsiedzi” – mówił.

Czytaj także: Sondaż. Hołownia w tarapatach. Jego partia spada już na czwarte miejsce

2 września 2021 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. https://t.co/GYpQ911vYK pic.twitter.com/MnC9EXruZy — BBN (@BBN_PL) September 2, 2021

Źr. RMF FM