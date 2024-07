Krzysztof Stanowski komentuje zawieszenie Przemysława Babiarza przez TVP. Przy okazji składa mu subtelną propozycję.

Krzysztof Stanowski nagrał wideo, w którym odnosi się do decyzji władz TVP. Te zawiesiły Przemysława Babiarza za jego komentarz o piosence „Imagine” Johna Lennona. Dziennikarz publicznie powiedział, że przedstawia ona wizję komunizmu, o czym zresztą przed laty mówił sam jej autor.

– Przemysław Babiarz już nie skomentuje igrzysk olimpijskich, mimo że te igrzyska olimpijskie w zasadzie się jeszcze nie rozpoczęły. Komentator TVP został wygumkowany z rozpiski już po ceremonii otwarcia. Wszystko przez to, że ma… identyczne spojrzenie na piosenkę „Imagine” Johna Lennona jak jej autor. To jest taka sytuacja, jakby autorowi wiersza dać do napisania szkolne wypracowanie pt. „co autor miał na myśli”. I ten autor pisze i dostaje dwóję, ponieważ nauczycielka widziała to inaczej – powiedział „Stano”.

Stanowski zacytował również słowa samego Lennona. – Podobieństwa między ideałami przedstawionymi w piosence a komunizmem były rzeczywiście celowe. „Imagine”, które mówi „wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma już kraju, nie ma już polityki” jest praktycznie manifestem komunistycznym. Chociaż nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu – czytał wypowiedź artysty.

Krzysztof Stanowski z subtelną propozycją dla Babiarza

– Nie wiem, kto mógłby się poczuć urażony słowami Babiarza. No ale TVP poczuło się urażone, że jakiś „dziennikarzyna” będzie się wypowiadał. A przecież TVP jest pełne tolerancji: tolerancji dla każdego poza Babiarzem oczywiście. Nawet w tym swoim oświadczeniu nie zdołali sprecyzować, za co wykonano taki ruch względem doświadczonej, wręcz legendarnej postaci – dodał Stanowski w dalszej części swojego materiału.

– To co będzie dalej? Przemysław Babiarz będzie tak zawieszony do końca życia? Czy na przykład 5 lat albo 5 miesięcy będzie stał w kącie, aż przeprosi publicznie i zostanie odwieszony? Jaka jest jego przyszłość teraz, jak już został tak upokorzony publicznie? Na razie nasz bilans igrzysk jest następujący: dwóch sportowców zawieszonych za używanie niewłaściwych substancji, jeden dziennikarz zawieszony za używanie niewłaściwych słów – powiedział.

Kończąc Stanowski zwrócił się bezpośrednio do Babiarza. – Panie Przemysławie. Niech pan ucieka z tego domu wariatów. Oni mają na pana miejsce cztery Barbary Kurdej-Szatan i dwóch Tomaszów Piątków. Pan stamtąd ucieka. Naprawdę nic dobrego tam pana nie czeka. Mam wręcz dla pana odpowiedni fragment piosenki Johna Lennona – powiedział, a po chwili widzowie mogli usłyszeć następujący wers: „mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączysz”.

