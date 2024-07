Serwis Onet.pl skontaktował się z Jakubem Kwiatkowskim, szefem TVP Sport. Zapytano go o zawieszenie Przemysława Babiarza, który został odsunięty od komentowania Igrzysk Olimpijskich.

– Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich – podało w komunikacie TVP. To rzecz jasna nawiązanie do wypowiedzi Babiarza z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, gdy odnosił się do utworu „Imagine” Johna Lennona. Stwierdził, że traktuje on o komunizmie.

Portal Onet.pl skontaktował się z Jakubem Kwiatkowskim, szefem TVP Sport, a wcześniej rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jego reakcja była bardzo wymowna. Kwiatkowski nie chciał bowiem komentować decyzji o zawieszeniu Babiarza.

Na pytanie, do kiedy Babiarz pozostanie zawieszony jednak odpowiedział. – Został zawieszony do końca igrzysk – powiedział bardzo krótko Jakub Kwiatkowski w rozmowie z dziennikarzem portalu internetowego Onet.pl.

Zawieszenie Przemysława Babiarza wywołało oburzenie wśród społeczności. Okazuje się, że lwia część kibiców nie popiera tej decyzji szefów TVP. Czy ci się wycofają? Sądząc po słowach Kwiatkowskiego wydaje się, że jest to niemożliwe.

