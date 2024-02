Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek, jako dziennikarze Kanału Zero, przeprowadzili wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas rozmowy padło pytanie, które zaskoczyło głowę państwa.

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek powrócili do swoich politycznych programów. Było to możliwe dzięki otwarciu przez Stanowskiego nowego formatu w polskim internecie. Chodzi rzecz jasna o Kanał Zero w serwisie YouTube.

Dziennikarze przeprowadzili również wywiad z Andrzejem Dudą, który odbił się szerokim echem w przestrzeni publicznej za sprawą słów Dudy na temat Krymu. Podczas rozmowy padały jednak także luźniejsze pytania.

Jedno z nich mocno zaskoczyło Dudę. Stanowski z Mazurkiem zapytali bowiem prezydenta o to, czy temu… odbiła woda sodowa. Duda był zaskoczony, ale odpowiedział. – To jest niemożliwe, mówię sobie, że to ty zostaniesz prezydentem. Chociaż walczyłeś o to. Chociaż wiedziałeś, że idziesz po zwycięstwo – powiedział Duda nawiązując do swojego wyborczego zwycięstwa i podkreślił, że obecnie ma zerową prywatność. Odnośnie pytania o wodę sodową podkreślił, że cały czas istnieje takie niebezpieczeństwo, jednak „usiłuje się przed tym ochronić”.

Kiedy Andrzej Duda sam zmieniał opony w samochodzie?

Kolejnym pytaniem, które zaskoczyło Dudę było to o to, kiedy sam wymieniał opony w samochodzie. Prezydent przyznał, że było to w 2014 roku, czyli jeszcze przed objęciem urzędu Prezydenta RP.

– Pan nie chodzi sam do sklepu, nie kupuje pasztetowej…. – rzucił Robert Mazurek współprowadzący rozmowę z Krzysztofem Stanowskim. Duda nie zgodził się jednak z takim postawieniem sprawy.

– A nie, bo właśnie kupuję! W Krakowie na Prądniku Białym, panie mnie dobrze znają – powiedział prezydent przytaczając sytuację z jego rodzinnego Krakowa.

