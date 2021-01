Po fenomenalnej sobocie, niedziela nie poszła po myśli polskich skoczków. Podczas drugiego z konkursów w Titisee-Neustadt najlepszy z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął szóste miejsce. Wszyscy polscy zawodnicy awansowali do drugiej serii.

Polscy skoczkowie po ostatnich zawodach rozbudzili nasze apetyty. Kamil Stoch po trzech zwycięstwach z rzędu, dziś spisał się słabiej. Już pierwszy skok nie poszedł po jego myśli – zawodnik trafił na znacznie słabsze warunki, prawdopodobnie spóźnił też nieco skok. Wystarczyło to na miejsce dopiero w drugiej dziesiątce. Co istotne, cała siódemka Biało-Czerwonych awansowała do drugiej serii.

Po drugim skoku Stochowi udało się nieco poprawić swój rezultat, jednak ostatecznie zajął dopiero 17. miejsce. Najlepszy z Biało-Czerwonych był tym razem Dawid Kubacki, który zajął szóste miejsce. Cieszy również dobra postawa Jakuba Wolnego. Powracający do Pucharu Świata zawodnik uplasował się w pierwszej dziesiątce, rywalizacje zakończył na dziewiątym miejscu.

Rywalizację w Titisee-Neustadt wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugie miejsce zajął jego rodak Daniel Andre Tande a trzeci był Austriak Stefan Kraft.

Szczególnie cieszy fakt, że dziś punktowali wszyscy Polacy. Poza Kubackim i Wolnym, którzy zajęli miejsca w czołowej dziesiątce, Piotr Żyła był 16., Kamil Stoch 17., Andrzej Stękała 21., Aleksander Zniszczoł 28. a Paweł Wąsek 30.

