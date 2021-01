Kamil Stoch był bezkonkurencyjny w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. Został liderem klasyfikacji turniejowej, jednak na zwycięstwo wciąż mają szanse między innymi Dawid Kubacki i Halvor Egner Granerud. W rozmowie z Eurosportem Stoch zaapelował, by „nie dmuchać tego balona”.

Kamil Stoch po raz kolejny udowodnił, że jest w znakomitej formie. W Innsbrucku nie dał rywalom żadnych szans stając na najwyższym stopniu podium. Wyprzedził Anze Laniska i Dawida Kubackiego i został liderem klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni.

Po konkursie Stoch nie krył zachwytu. „Brak mi słów. To był super dzień. Super skoki, począwszy od próbnego, skończywszy na ostatnim” – powiedział przed kamerą Eurosportu. „Postaram się kontynuować pracę, jak najdłużej utrzymywać lub ulepszać takie skoki. Uwielbiam tu skakać, uwielbiam Innsbruck. Cieszę się” – dodał.

Oczywiście wśród dziennikarzy nie brakuje pytań o wewnętrzną rywalizację w kadrze. Dawid Kubacki jest bowiem drugim zawodnikiem turnieju, po piętach depcze im również będący w znakomitej formie Norweg Halvor Egner Granerud. „Nie dmuchajcie tego balona. Możecie rozmawiać, gdybać, prognozować. Nam to nie jest potrzebne. Każdy z nas oddaje skoki na najwyższym poziomie. Im dłużej będziemy to robić, tym lepiej dla was i dla nas” – powiedział Stoch.

