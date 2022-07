Stopy procentowe znów szybują w górę. Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła swoją decyzję. Choć podniesiono je mniej, niż przewidywali eksperci, to i tak znalazły się obecnie na najwyższym poziomie od blisko 20 lat.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła w czwartek stopy procentowe o 0,50 pkt proc. To oznacza, że od jutra główna stopa NBP będzie wynosić 6,50 proc. To już dziesiąta z rzędu podwyżka. Ostatni raz główna stopa NBP znajdowała się na tym poziomie w 2004 r.

Czytaj także: Kiedy stopy procentowe zaczną spadać? Ekspert wskazał termin

Podwyżka oznacza, że główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 6,5 proc., stopa lombardowa do 7 proc., a stopa depozytowa do 6 proc., stopa redyskontowa weksli do 6,55 proc. a stopa dyskontowa weksli do 6 proc.

#RPP podniosła stopy tylko o 50pb, to mniej od oczekiwań (ING 75pb), to oznacza osłabienie PLN, €/PLN blisko szczytów z szoku wojennego (5,0/€) bardzo realny, ale wiele zależy od jutrzejszej konferencji, powtórka bardzo łagodnej retoryki z czerwca będzie negatywna dla PLN. — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) July 7, 2022

Stopy procentowe poszybowały w górę już po raz dziesiąty z rzędu. Podwyżki rozpoczęły się w październiku 2021 r.

Czytaj także: Niedzielski ostrzega! Mogą wrócić obostrzenia pandemiczne

Źr. RMF FM; Interia