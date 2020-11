Wiele wskazuje na to, że niebawem będzie miał miejsce generalny strajk pielęgniarek – informuje radio RMF FM. Protestujący domagają się polepszenia warunków pracy i zwiększenia płac. Niewykluczone, że do pielęgniarek dołączą także ratownicy medyczni, którzy rozważają protest w Warszawie w ciągu najbliższych dni.

Radio RMF FM informuje, że w ciągu dwóch tygodni pielęgniarki mają wejść w spory zbiorowe z pracodawcami. Rozgłośnia wyjaśnia, że to dopiero pierwszy etap protesty, bo strajk pielęgniarek może szybko nabrać dużo większej skali. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, to na początku przyszłego roku nastąpi strajk generalny. Pielęgniarki nie wykluczają nawet odejścia od łóżek chorych.

Rozgłośnia wyjaśnia, że strajk pielęgniarek jest możliwy, bo same zainteresowane czują się zaniedbane przez władze. Chodzi przede wszystkim o przyjętą, podpisaną, ale wciąż nieopublikowaną ustawę.

Strajk pielęgniarek. „Może będzie odejście od łóżek”

Na antenie RMF FM punkt widzenia pielęgniarek wyjaśniała Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych. Stwierdziła, że liczy na przychylność i zrozumienie pacjentów, jeśli okaże się, że strajk pielęgniarek doprowadzi do odejścia od łóżek chorych.

„Wszystkie formy strajku są brane po uwagę. Zależy od tego, co zostanie przegłosowanie. Być może będzie odejście od łóżek, może głodówka, być może będzie składane prawo do wykonywania zawodu, przez te zawody, które mają wydawane prawo do wykonywania zawodu przez samorządy.” – mówiła Kaczmarska.

Strajk pielęgniarek może przerodzić się w szerszą akcję protestacyjną, bo nad dołączeniem zastanawiają się ratownicy medyczni. Temat pojawi się zapewne w piątek, podczas spotkania forum związków zawodowych. „Sami ratownicy nieoficjalnie mówią, że w najbliższych dniach może dojść do demonstracji w Warszawie, przed ministerstwem zdrowia” – czytamy na stronie RMF FM.

Źr. rmf24.pl