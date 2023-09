Tragiczne sceny rozegrały się w pomorskim Żukowie. Strażacy z OSP jechali do śmiertelnego wypadku. Niestety po drodze sami mieli wypadek i to niezwykle tragicznych. Dwoje z nich nie żyje, trzech innych doznało obrażeń.

Do zdarzenia doszło około 3:30 w Żukowie (woj. pomorskie). Strażacy z miejscowego OSP jechali do pobliskiego Miłkowa, bo doszło tam do wypadku śmiertelnego. W zderzeniu pojazdu osobowego z dostawczym, życie straciła jedna osoba.

Niestety po drodze doszło do kolejnej tragedii. „Kierowca pojazdu OSP chciał najprawdopodobniej ominąć wysepkę i wtedy zahaczył o naczepę prawidłowo jadącego tira. Wóz, którym jechali druhowie, przewróciło się na bok. Śmierć w wypadku poniosły dwie osoby, strażacy OSP” – powiedziała w Polsat News asp. Karolina Jędrzejczak z policji w Kartuzach.

Państwowa Straż Pożarna przekazała na Facebooku, że w wypadku zginęła druhna Karolina Dargacz oraz druh Łukasz Dargacz, a trzech innych strażaków z OSP Żukowo doznało obrażeń. Dwoje z nich przewieziono do szpitala.

„Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłych druhów oraz poszkodowanym druhom OSP Żukowo” – czytamy we wpisie.

