Powołamy Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. W czwartek z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem podpisał list intencyjny w tej sprawie. Gotowy jest też projekt ustawy, który przed świętami ma trafić do Sejmu. Nabór ma ruszyć w październiku.

List intencyjny o powołaniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej minister spraw wewnętrznych i minister edukacji i nauki podpisali w czwartek w siedzibie MSWiA.

Kamiński podkreślił, że będzie to trzecia szkoła podległa MSWiA obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Te dwie istniejące – jak przypomniał – mają status uczelni akademickich i wkrótce zmienią nazwy.

„Rozpoczynamy szybką i konkretną drogę do powołania wyższej uczelni dedykowanej funkcjonariuszom Straży Granicznej” – powiedział szef MSWiA. Decyzja o powołaniu uczelni – jak dodał – to wyraz uznania dla tej formacji i forma podziękowania za ochronę granic.

Jak zaznaczył minister, gotowa jest cała koncepcja powołania WSSG, a także odpowiedni projekt ustawy. „Chcemy, żeby projekt trafił jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi do Sejmu, żeby szybko został przyjęty przez parlament” – wyjaśnił.

Kamiński poinformował, że intencją obu resortów jest to, żeby 1 października tego roku rozpoczął się nabór na studia, a w lutym 2024 roku pierwszy semestr.

Minister Czarnek zwracał uwagę, że Straż Graniczna wykonuje niezwykle skomplikowaną służbę, która wymaga specjalistycznych kompetencji. Szkolenie funkcjonariuszy, jak wskazywał, musi być zatem ujednolicone.

„Musi powstać Wyższa Szkoła Straży Granicznej, która będzie przygotowywała znakomite kadry Straży Granicznej na najbliższą przyszłość” – powiedział szef MEiN. Według ministra decyzja o powołaniu szkoły jest ważna z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa, jak i nauki.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który w imieniu MSWiA będzie odpowiadał za dalsze prace nad powołaniem nowej szkoły, tłumaczył, że absolwenci studiów pierwszego stopnia WSSG po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają tytuł zawodowy licencjata – czyli zdobędą wyższe wykształcenie – oraz stopień młodszego chorążego SG.

Na pierwszym etapie rozwoju uczelni prowadzone będą przez nią studia na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. Według założeń w pierwszym semestrze będzie kształciło się na nim przynajmniej 40 studentów. W dalszej perspektywie rozwoju WSSG – jak mówił Szefernaker – są studia II stopnia, podyplomowe, a także kolejne kierunki.

„Uzupełnienie istniejącego już systemu szkoleń w postaci wprowadzenia studiów zawodowych pierwszego, a w dalszej perspektywie, drugiego stopnia, przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej, stworzy możliwość kompleksowego przygotowania funkcjonariuszy pod kątem praktycznym” – dodał Szefernaker.

Uczelnia powstanie na bazie Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. „Ośrodek w Koszalinie dysponuje niezbędną infrastrukturą do uruchomienia uczelni wyższej, ale zważywszy, że liczba studentów z roku na rok będzie się powiększała, to niezbędne jest przygotowanie dodatkowej bazy logistycznej na potrzeby studentów” – przekazał wiceminister.

Obecnie baza dydaktyczna w koszalińskim Ośrodku to ponad 40 sal dydaktycznych, ale też inne obiekty, jak pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica. Szefernaker podkreślił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w pierwszych latach funkcjonowania uczelni, z WSSG w zakresie przygotowania zaplecza akademickiego będzie współpracować Politechnika Koszalińska.

Z kolei komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga poinformował, że nowa uczelnia będzie skierowana do trzech grup docelowych. Pierwsza to absolwenci szkół średnich z klas o profilu straż graniczna. Druga to funkcjonariusze pełniący służbę, którzy są zobowiązani do podwyższenia swoich kwalifikacji. Te dwie grupy, jak zaznaczył, będą studiowały za darmo. Koszty poniesie SG.

„Trzecia grupa docelowa to studenci, którzy będą do nas napływać z zewnątrz. Te studia będą odpłatne” – powiedział komendant główny SG.

Gen. Praga zaznaczył, że po powołaniu WSSG koszaliński ośrodek nadal będzie prowadził specjalistyczne kursy, podobnie jak ośrodki szkoleniowe SG w Lubaniu i w Kętrzynie. Powołanie nowej szkoły – jak stwierdził – otworzy zaś przed SG nowe perspektywy rozwoju.

Koszty funkcjonowania WSSG przewidziana na przyszły rok to – jak mówił Szefernaker – parę milionów złotych. „Jesteśmy po rozmowach z MEiN. Część środków będzie przekazana z ministerstwa, część środków to będą środki Straży Granicznej” – powiedział.

W pierwszych latach wydatki będą związane przede wszystkim z utrzymywaniem na wysokim poziomie kadry uczelni. W kolejnych latach będą natomiast wynikały z rozbudowywania uczelni. Będą one pokrywane ze środków pozyskiwanych na inwestycje przez SG.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorzy: Agnieszka Ziemska, Marta Stańczyk, Wojciech Kamiński, Danuta Starzyńska-Rosiecka