Postrzelenie w głowę dwóch policjantów we Wrocławiu jest szeroko komentowane. Eksperci doszukują się błędów funkcjonariuszy. Na taką narrację ostro zareagował były policjant i antyterrorysta Jerzy Dziewulski. – Sami błędów nie popełniali bo zajmowali się gadaniem – zauważył gorzko.

Do wstrząsającego ataku na policjantów doszło ok. godz. 23:00 przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. 44-letni Maksymilian F. strzelił do dwóch konwojujących go policjantów. Pociski trafiły w głowy funkcjonariuszy. Mężczyzna uciekł. Policjanci trafili do szpitala w stanie krytycznym.

Maksymiliana F. zatrzymano po kilkugodzinnej obławie. Wiadomo, że był uzbrojony. Teraz zajmują się nim śledczy. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjantów i trafił do aresztu.

Strzelanina we Wrocławiu. Były antyterrorysta odpowiada na ostatnie sugestie

W całym kraju trwa jednak dyskusja o okolicznościach ataku. Nie brakuje opinii sugerujących błędy popełnione przez funkcjonariuszy. Co ciekawe, takie tezy padają z ust byłych rzeczników policji. Ostro do takich sugestii odniósł się były policjant i antyterrorysta Jerzy Dziewulski.

„Słucham b. rzeczników policji jak ze swadą komentują wydarzenia we Wrocławiu. Sami błędów nie popełniali bo zajmowali się gadaniem” – napisał w mediach społecznościowych. „Policjantom w robocie nikt nie da gwarancji jutra. Rzecznicy zawsze ją mieli, bo cienka to robota” – dodał.

Słucham b.rzeczników policji jak ze swadą komentują wydarzenia we Wrocławiu. Sami błędów nie popełniali bo zajmowiali się gadaniem.

POLICJANTOM W ROBOCIE NIKT NIE DA GWARANCJI JUTRA.

Rzecznicy zawsze ją mieli, bo cienka to robota. — Jerzy Dziewulski (@JerzyDziewulski) December 2, 2023

Procedury w działaniu Policji. Oczywiście są,ale czesto przeszkadzają.Wiele procedur w zetknięciu z bronią i konkr.sytuacją,a ja miałem takich 16 wali sie jak domek z kart.pozostaje improwizacja i to czego w nich nie ma, log.myslenie,odwaga,determinacja, kontrola zachowania

1/1 — Jerzy Dziewulski (@JerzyDziewulski) December 2, 2023

Często także brawura i podejmowane ryzyko.Te dwa elementy to jasno skalulowane decyzje,które okreslają ryzyko karno-dyscypl. w razie wpadki.Bez nich nigdy nie będzie dobrego gliniarza.

Nie nawiązuje do wydarzen we Wroc. bo tam zawiodły,ale do powsz.wiary że one decydują. NIE

1/2 — Jerzy Dziewulski (@JerzyDziewulski) December 2, 2023

