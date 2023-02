Sezon wiosenny zbliża się dużymi krokami, warto więc odświeżyć swoją garderobę. Nieważne, czy jesteśmy fankami minimalizmu, czy bardziej ekscentrycznych zestawień. Sportowe stylizacje sprawdzają się w każdej odsłonie. Na co postawić tej wiosny?

Intensywne kolory

Wraz z nadejściem wiosny można spodziewać się rozkwitu wielu barw i to nie tylko w przyrodzie. Intensywne kolory będą towarzyszyć nam także w tym sezonie. Do tych najmodniejszych należą: róż, baby blue, mocny żółty czy oficjalnie wybrany przez instytut Pantone Viva Magenta, czyli energetyczna czerwień w chłodniejszych tonach. W sportowych stylizacjach można zdecydować się na monochromatyczny komplet dresowy lub zestawić ze sobą dwa uzupełniające się kolory. Nieodłącznym elementem takich stylizacji będą wygodne buty sportowe damskie New Balance. Ich barwne połączenia mogą stać się jedyną kolorową częścią stylizacji dla fanek mniej krzykliwych outfitów. Wyraziste buty sportowe świetnie przełamią klasyczną biel, którą warto wybierać do total looków – to jedna z modniejszych opcji na ten sezon. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku czerni. Buty sportowe są jednym z najważniejszych elementów wiosennej szafy, dlatego nie należy się ograniczać wyłącznie do jednej pary. Mogą stanowić spójne uzupełnienie stylizacji, nadać jej nowego charakteru lub stać się głównym punktem looku, który od razu przyciągnie wzrok.

Fot. materiały prasowe

Denimowe połączenia

Swój kolejny wielki powrót zalicza także denim i to w każdej odsłonie. Można więc zdecydować się na jeansowy komplet od stóp do głów albo postawić na luźną parę spodni z obniżonym stanem, który także staje się coraz bardziej popularny. Jeśli chodzi o konkretną barwę denimu, to zdecydowanym faworytem w tym sezonie jest jego jasny odcień. Modne baggy jeans świetnie sprawdzą się w sportowej stylizacji. Dobierając do nich ulubiony T-shirt i wygodną bluzę z kapturem, stworzysz idealny outfit na co dzień, w którym poczujesz się komfortowo. Dużą rolę w takim zestawieniu będą grały także akcesoria – warto postawić np. na nieduży plecak i oryginalne sneakersy.

Fot. materiały prasowe

Uniwersalne rozwiązania

Mówiąc o codziennych stylizacjach sportowych, nie należy zapominać o głównym elemencie takiego outfitu. Bluza to część garderoby, której nie może zabraknąć w wiosennych zestawieniach. Jej uniwersalność pozwala na tworzenie wielu wygodnych stylizacji. Szeroki wybór znajdziesz na stronie https://nbsklep.pl/damskie/odziez/bluzy. Możesz postawić na bluzę rozpinaną, zakładaną przez głowę, z kapturem lub bez. Każdy rodzaj świetnie sprawdzi się zarówno na wyjście ze znajomymi, codzienne zakupy czy relaksujący dzień w domu. Wszystko zależy od doboru innych części ubioru. Bluzę założysz do jeansów, dresów, legginsów, a nawet sportowych spódnic. Wiele możliwości łączenia różnych rzeczy, daje szansę na tworzenie niepowtarzalnych looków z pomocą tej klasycznej części garderoby. Sportowe stylizacje nie muszą być nudne, poczujesz się w nich także modnie – wystarczy, że wybierzesz swój ulubiony model bluzy w jednym z wcześniej wymienionych kolorów.

Materiał zewnętrzny