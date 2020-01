Ponad milion wyświetleń w ciągu jednego dnia osiągnął singiel „Ramię w ramię” duetu Viki Gabor i Kayah. Teledysk błyskawicznie stał się jednym z najpopularniejszych nagrań na YouTube w ostatnich dniach.

„Ramię w ramię” to wspólny singiel zwyciężczyni Eurowizji Junior Viki Gabor oraz Kayah. Został stworzony przez autorów takich hitów jak m.in. „Anyone I Want To Be”, partie akordeonowe gościnnie zagrał Marcin Wyrostek.

Jak podkreśliła Kayah, utwór powstał z myślą o kobietach, które mogą zmienić świat dzięki współpracy. Z kolei Viki Gabor podkreśliła w jednym z wywiadów, że współpraca z taką wokalistką jak Kayah to dla niej zaszczyt. „Współpraca z Kayah to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Cieszę się ogromnie, że powstał ten utwór i mam nadzieję, że przyniesie słuchaczom dużo fajnych chwil i emocji” – powiedziała.

Wygląda na to, że piosenka przypadła widzom do gustu. W serwisie YouTube teledysk został odtworzony już ponad milion razy i, sądząc po komentarzach, mocno się spodobał. Można go zobaczyć poniżej.

Źr.: YouTube/VikiVEVO