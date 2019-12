View this post on Instagram

[PL⤵️] Today is the day! Superhero is now out in CD format! 🤩As promised, I’m revealing the last surprise related to the release – all money that will be earned gets re-invested in fighting pollution and waste. The things I sing about are incredibly important to me, and just as the lyrics go: we’re all superheros! 🔥I believe that we can all together achieve great things, step by step. Do you already own a copy? If not, then head out to an Empik store near to you. Share your photos with the CD on Instagram and I will repost them! I would like to thank many people, but most of all you guys. Nothing would be possible without you. All of this is thanks to you. ❤❤❤ . To już dziś! Premiera mojego singla Superhero na CD! 😍 Tak jak obiecałam zdradzam ostatnią tajemnicę związaną z premierą – CAŁY dochód ze sprzedaży płyty przeznaczam na walkę z zanieczyszczeniem środowiska. To, o czym śpiewam w tej piosence jest dla mnie bardzo ważne, i tak jak mówi tekst: jesteśmy superbohaterami, możemy uratować świat! Mam nadzieję, że małymi krokami, działając wspólnie uda nam się osiągnąć więcej! A Wy macie już swój egzemplarz singla? Jeśli nie to szukajcie ich w salonach sieci Empik, wstawiajcie zdjęcia na instastory, a ja postaram się Was zrepostować! Chciałabym podziękować wielu osobom, ale przede wszystkim dziękuję Wam, bez Was nie byłoby żadnego mojego małego sukcesu. To wszystko dzięki Wam. ❤ . #viki #vikigabor #wearethesuperheroes #single #empik #premiera #charity #thankyou