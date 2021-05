Nie milkną echa decyzji Jarosława Gowina o poparciu kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaskoczenia nie kryje Marek Suski, który stwierdził, że taka decyzja władz Porozumienia jest „dziwna”. Przy okazji pojawił się również temat możliwości przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Porozumienie Jarosława Gowina poparło popieranego przez opozycję prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO. Politycy i zwolennicy obozu rządzącego nie kryją zdumienia, bo wcześniej Gowin sam namawiał Lidię Staroń do kandydowania. Gdy PiS wystawił ją jako kandydatkę na RPO, to Porozumienie… poparło innego kandydata.

Później Gowin tłumaczył, że to efekt braku dotrzymania umowy przez PiS. Marek Suski w rozmowie na antenie Radia Plus stwierdził jednak, że o żadnej umowie nic nie wie. „Tutaj sytuacja jest wyjątkowo dziwna, bo jeszcze nie tak dawno lider Porozumienia namawiał Lidię Staroń do tego, żeby była kandydatką na RPO Zjednoczonej Prawicy, po czym kiedy PiS powiedziało, że wysunie kandydaturę Lidii Staroń, on powiedział, że poprze kandydata opozycji. To dosyć dziwne” – mówił polityk.

„Może jakaś rozmowa była, ale nie wiem czy były ustalenia [w sprawie kandydata na RPO]. Nic mi nie wiadomo, żebyśmy obiecali, że poprzemy kandydata Jarosława Gowina” – zapewniał Suski.

Suski o wcześniejszych wyborach

Gowin zasugerował również możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Co na to Suski? „My jesteśmy zawsze przygotowani na wybory, natomiast nie przewidujemy wyborów na wiosnę przyszłego roku. Przewidujemy żeby dokończyć kadencję zgodnie z konstytucyjnym terminie” – zadeklarował.

„Natomiast życie jest bogatsze, jak to mówią, niż się śniło filozofom. Wszystko się może zdarzyć. Jeżeli nie będzie większości w Sejmie dla rządu, to czasem konsekwencją takich sytuacji są wybory przedterminowe – stwierdził Suski.

