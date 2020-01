Sylwia Spurek wyprowadziła z równowagi wielu internautów. Na profilu eurodeputowanej pojawiła się grafika autorstwa Jo Frederiks przedstawiająca krowy w strojach więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. „Czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt” – apelowała europosłanka. Dyskusja rzeczywiście trwa, ale na inny temat…

Szokująca grafika autorstwa Jo Frederiks została udostępniona kilka dni temu przez Fundację Viva! i profil „Białe kłamstwa” na Facebooku. Australijska artystka zdecydowała się użyć symboli związanych z niemieckimi obozami zagłady czasów II wojny światowej, aby zwrócić uwagę ludzi na sytuację krów i zwierząt, w ogóle.

We wtorek szokujący obraz pojawił się na profilu Sylwii Spurek. Europosłanka wyjaśniła, że chce w ten sposób skłonić do refleksji nad problemem zabijania zwierząt. „Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo?” – pytała internautów.

Fot. Twitter screen

Burzliwa dyskusja po wpisie eurodeputowanej: „Porównuje pani bydło do ofiar niemieckich zbrodniarzy?”

Apel o dyskusję został wysłuchany, jednak jej przedmiotem nie była sytuacja krów, lecz zachowanie autorki wpisu. „Pani europoseł straciła kontrolę nad myśleniem?- zapytała Marzena Paczuska.

Ten obraz obraża ofiary #Shoa .

Pani europoseł straciła kontrolę nad myśleniem?

Jakiś kretyn bezmyślnie posługuje się świętą symboliką a Pani to powiela w odniesieniu do zwierząt?

Nie widzę przyszłości przed Panią po takim zagraniu. https://t.co/WIqBZ0garK — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) January 21, 2020

Wielu internautów zwraca uwagę, jak dalece niestosowne jest porównywanie cierpienia milionów ofiar II wojny światowej z sytuacją zwierząt. „Przerażające i głupie. Przeraża porównanie krów do więźniów obozu koncentracyjnego, Żydów. Głupi jest zachwyt polskiej europosłanki pani @SylwiaSpurek takim zestawieniem” – przekonuje Wojciech Wybranowski.

Sylwia Spurek broni skandalicznej grafiki: Każda inteligentna osoba powinna rozumieć ten przekaz

Eurodeputowana tłumaczyła, że sztuka była rzekomo inspirowana listami Żydów – więźniów obozów koncentracyjnych. „Sami porównywali swoje cierpienia z doświadczeniami zwierząt” – napisała Spurek. Jej zdaniem przekaz grafiki powinien być zrozumiały dla każdej „inteligentnej osoby”. „Mnie nic tutaj nie zachwyca, mnie przeraża to, jak ludzie traktują inne zwierzęta” – dodała.

Panie Redaktorze, ale po co od razu obrażać? Czy zna Pan historię tej grafiki? Czy zna Pan źródła inspiracji artystki? Mnie nic tutaj nie zachwyca, mnie przeraża to, jak ludzie traktują inne zwierzęta. Każda inteligentna osoba powinna rozumieć ten przekaz https://t.co/puq7iKzjr3 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) January 21, 2020

Tymczasem publicysta „Do Rzeczy” zwrócił uwagę, że wpis z grafiką pojawił tuż przed 75. rocznicą wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Jak poczułaby się ofiara obozu, gdyby zobaczyła, że jej tragedia jest „rozgrywana” w bieżącym sporze?

Wybranowski przypomniał, że III Rzesza traktowała ofiary swoich obozów właśnie, jako przedstawicieli niższego gatunku. „Zyd, Polak- człowiek nie równa się świnia czy krowa. Chociaż dla nazistów, jak mam wrażenie i Pani było to to samo” – napisał dziennikarz.

Europosłanka o… rosnącym antysemityzmie w Polsce

Dyskusja trwała nadal, a europosłanka odbiegła nieco od tematu wyrażając nadzieję, że Wybranowski będzie w przyszłości pamiętał o prawach człowieka „i z równą determinacją będzie Pan pisał o rosnącym w Polsce i Europie antysemityzmie, homofobii, rasizmie i ksenofobii. Do tej pory Pana aktywność w tym obszarze nie była widoczna…”

Nie zauważam w Polsce podobnych zjawisk. Zauważam natomiast galopujący infantylizm, połączony z oderwaniem od rzeczywistości ultralewicowych aktywistów czego akurat Pani może być sztandarowym przykladem — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) January 21, 2020

„Jeżeli wziąć pod uwagę przypadki skrajne, osoby (…) to pewne incydenty występują. Natomiast raporty unijnych instytucji wyraźnie wskazują Polskę jako kraj, w którym jest to problem wręcz marginalny” – odpowiedział dziennikarz. Przypomniał w tym kontekście o ubiegłorocznym raporcie Centrum Simona Wiesenthala ws. antysemityzmu na świecie.

Źródło: Twitter, natemat.pl