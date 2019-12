Szaleńczy rajd pirata drogowego zanotowali policjanci z grupy „SPEED”. Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego na Drodze Krajowej nr 1 rozpędził się do 173 km/h na drodze, na której obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Jazdę pirata drogowego udaremnili policjanci specgrupy z Częstochowy. Do całego zdarzenia doszło w sobotę na Drodze Krajowej nr 1 na terenie Bogusławic. Obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 60 km/h. Funkcjonariusze zauważyli pędzący samochód i natychmiast ruszyli za nim, by dokonać pomiaru prędkości.

Okazało się, że kierowca przekroczył prędkość o 113 km/h, ponieważ rozpędził się aż do 173 km/h. Kierującym Skodą okazał się 39-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. Został on zatrzymany, otrzymał mandat w wysokości 500 złotych oraz 10 punktów karnych.

Funkcjonariusze opublikowali nagranie z szaleńczego rajdu. Można je zobaczyć TUTAJ.

Źr.: Śląska Policja