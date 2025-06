To prawdziwe szaleństwo. Do sklepów Żabka trafił napój Wojanek, a młodzież wykupuje go w zastraszająco szybkim tempie.

Wojanek to napój sygnowany przez youtubera Wojana. Można go nabyć w dwóch smakach: truskawka-malina oraz pomarańcza-brzoskwinia. Jest szeroko promowany w mediach społecznościowych, więc bardzo szybko zyskał ogromną popularność.

Można go kupić w sklepach Żabka, choć młodzież nabywa go w tak szybkim tempie, że zaczyna brakować go na półkach. W sieci pojawiło się wiele zdjęć sklepów sieci Żabka, przed którymi wywieszono specjalne ogłoszenia. Informują one o tym, że napoju Wojanek w sklepie… brak.

– Od 18 czerwca do 1 lipca obowiązuje promocja – przy zakupie dwóch butelek (500 ml) każda kosztuje 3,99 zł (cena regularna to 4,99 zł) – podaje z kolei serwis finanse.wp.pl.

Sytuacja z Wojankami jest podobna do tej sprzed kilku lat, gdy swoje lody wypuściła youtube’owa grupa Ekipa. Wówczas również produkt rozchodził się błyskawicznie i zaczęło brakować go w sklepach.

