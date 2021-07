Znany aktor serialowy Bartosz Kasprzykowski opublikował w mediach społecznościowych wpis wyśmiewający teorie spiskowe na temat szczepienia. Okazuje się, że pod wpisem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Jeden z nich zamieściła tancerka Izabella Miko.

Kasprzykowski chciał zakpić z jednej z teorii na temat szczepienia. Na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie siebie ze sztućcami przyczepionymi do czoła. Nawiązał w ten sposób do teorii o tym, że po otrzymaniu preparatu ludzkie ciało nabiera rzekomo magnetycznych zdolności.

„Nie wierzyłem w to, co się dzieje po drugiej dawce. Nadal nie wierzę. Jestem gotów do roli Magneto. Czekam na oferty. Nieaktorskie również. Przyciągam metale! Zgubiłeś monetę, obrączkę? Giną Ci łyżeczki w domu?” – kpił aktor w opisie zdjęcia.

W komentarzach pod wpisem zaroiło się od krytycznych głosów. Niektórzy zarzucili aktorowi, że uczestniczy w „szczepionkowej propagandzie”. Inni twierdzili, że Kasprzykowski promując szczepienia w rzeczywistości promuje preparaty „niewiadomego pochodzenia”.

Głos postanowiła zabrać również tancerka i modelka Izabella Miko. Zarzuciła aktorowi brak empatii wobec osób, u których naprawdę pojawiły się negatywe odczyny poszczepienne. „Jest to bardzo niesmaczny żart, ponieważ wiele osób już umarło, albo zostało permanentnie okaleczonych” – napisała.

Aktor zdecydował się odpowiedzieć. „Żyjemy w czasach galopującej głupoty, a ta żartu nie rozumie. A kiedy nie rozumie, określa go mianem niesmacznego, bo swój brak gustu i poczucia humoru trzeba jakoś przykryć” – czytamy.

Źr. instagram; dorzeczy.pl