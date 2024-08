Wojciech Szczęsny zaskoczył i niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Wiadomo już, co słynny bramkarz zamierza robić w najbliższej przyszłości. O emeryturze nie ma mowy, choć sportem już się nie zajmie.

Niedawno Wojciech Szczęsny rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn. Gdy trwał festiwal spekulacji, w jakim klubie Polak teraz zagra, ten postanowił zaskoczyć. Ogłosił oficjalne zakończenie kariery sportowej.

Szczęsny w najbliższym czasie z pewnością więcej czasu poświęci rodzinie. Nie zamierza jednak w wieku 34 lat przeistaczać się w emeryta. Niedawno w kanale Foot Truck opowiadał o swoich planach na przyszłość po zakończeniu kariery bramkarskiej.

„Planów mam parę. Wszystkie są, powiedzmy, mniej lub bardziej związane z biznesem deweloperskim” – mówił Szczęsny w Foot Trucku. „Mieszkałem na Grochowie, na 10. piętrze ulicy Łukowskiej. Na klatce schodowej z mojego mieszkania nie było widać centrum Warszawy. Ale na klatce schodowej było takie małe okienko i ono było idealnie skierowane na centrum i tam była panorama Warszawy, która dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, bo ja się wyprowadziłem w 2006 roku” – rozpoczął.

„Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się narodziło, ale ja kiedyś zawsze sobie myślałem: „A ja kiedyś zaprojektuję budynek, który zmieni panoramę tej Warszawy”. Tylko, że dzisiaj się to zmieniło. Ja bym chciał go zaprojektować, zbudować i sprzedać” – powiedział Szczęsny. Dodał, że zamierza również odbyć studia, choć nie wskazał na jakim kierunku.

Źr. WP Sportowe Fakty