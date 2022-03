Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba opublikował przejmujący artykuł na łamach niemieckiej gazety „Die Welt”. Ukraiński minister bardzo ostro ocenił działania podejmowane przez władze Niemiec w związku z rosyjską agresją na Ukrainie.

Szef MSZ Ukrainy nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemiec. „Przypuszczam, że przeraża was to, co widzicie i czytacie o wojnie na Ukrainie. Ale ostrzegaliśmy was przed tym wszystkim. Prosiliśmy was o broń, a w odpowiedzi słyszeliśmy opowieści o 'odpowiedzialności historycznej’, która z jakiegoś powodu objęła Rosjan, ale nie Ukraińców. Prosiliśmy, byście nie budowali Nord Stream 2. Ale mówiliście, że to projekt czysto komercyjny” – pisze Kułeba.

„Teraz wreszcie przyznaliście się do swoich błędów. Teraz dostarczacie nam broń, zatrzymujecie rosyjski gazociąg i popieracie sankcje wobec Rosji, pierwsze naprawdę poważne. Dlaczego nie można było tego zrobić natychmiast, gdy was o to prosiliśmy? Czy naprawdę musieliśmy czekać, aż ukraińskie dzieci będą umierać z powodu odwodnienia i bombardowań lotniczych?” – pisze szef MSZ Ukrainy.

Szef ukraińskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że Niemcy zmieniły swoją politykę względem Rosji, ale to nadal o wiele za mało. „Błagam was: otwórzcie oczy! Niewątpliwie Hitler był wyjątkowym złem. Ale takiej skali nienawiści, zniszczenia i żałoby, jaką obecnie wywołuje Putin, Ukraina i Europa nie znały od lat 40. ubiegłego wieku” – pisze Kułeba.

„Dajcie nam więcej broni, abyśmy mogli się bronić. Pomóżcie nam chronić nasze niebo. Dajcie nam samoloty bojowe. Dajcie nam potężniejszą broń przeciwczołgową, przeciwlotniczą i przeciwrakietową” – prosi szef MSZ Ukrainy.

Polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Niemców. „Może się wam wydawać, że już dokonaliście heroicznego czynu, podejmując szereg ważnych decyzji. Ale podczas gdy na europejskiej Ukrainie giną ludzie, wy zrobiliście zbyt mało” – pisze Kułeba. „Nadszedł ten moment: albo Niemcy staną się wiodącym narodem we wspieraniu Ukrainy i walce z rosyjskim złem, albo zaciągną nowy historyczny dług za utracone życia i zniszczone miasta” – podsumował szef MSZ Ukrainy.

Źr. wprost.pl