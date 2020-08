Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk odpowiedział na pismo Borysa Budki. Sprawa dotyczy rzekomej agresji policji podczas protestów działaczy LGBT w Warszawie. Szef policji zwrócił uwagę, że pismo przewodniczącego PO to sprawa polityczna.

„Domagam się spotkania z Komendantem Głównym Policji w sprawie wykorzystywania funkcjonariuszy do celów politycznych. Żądam informacji w sprawie zatrzymań obywateli i agresywnych zachowań Polskiej Policji podczas wczorajszych protestów” – pisał Budka na Twitterze. Do wpisu dołączył pismo, jakie otrzymał od niego szef policji.

Komendant Główny odpowiedział Budce również w publicznym piśmie. Przyznał, że popiera postulat oddzielenia policji od bieżącej polityki. Dlatego też uznał spotkanie z liderem PO za „niestosowne”. „Takie żądanie, wyartykułowane przez Pana jako Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego, odbieram nie inaczej niż jako próbę politycznego wpływania na działanie kierowanej przeze mnie formacji.” – podkreślił szef policji. „W żaden sposób nie zmienia to faktu mojej pełnej odpowiedzialności za działania podległych mi funkcjonariuszy, której nigdy nie unikałem i tym razem również nie zamierzam” – zaznaczył.

„Rozumiem, że formułując w swoim piśmie zarzuty dotyczące jak Pan to ujął ‚poważnych nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy Policji’ i upubliczniając swoje stanowisko poprzez publikację skierowanego do mnie listu w mediach, złożył Pan lub zamierza złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wraz z dowodami uprawdopodobniającymi ferowane oskarżenia, tak aby powołany do tego organ mógł przeprowadzić postępowanie w tej sprawie” – podkreślił gen. insp. Szymczyk.

„Tymczasem w załączeniu przesyłam Panu krótki fragment z bogatego materiału filmowego, który pozostaje w dyspozycji Policji, licząc, iż jego analiza pozwoli Panu na obiektywne spojrzenie na wydarzenia mające w samym centrum Warszawy 7 sierpnia 2020 r.” – zaznaczył szef policji.

Pełna treść listu dostępna TUTAJ.

