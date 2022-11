Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę bardzo dużą, choć nieco zakulisową rolę, odgrywa Pekin. Jak donosi „The Spectator”, to właśnie Xi Jinping miał zablokować propozycję dostarczenia Ukrainie poradzieckich myśliwców MiG-29. W zamian miał obiecać powstrzymanie Władimira Putina od użycia broni nuklearnej.

Nieformalne porozumienie między Pekinem a Waszyngtonem miało zostać zawarte jeszcze w marcu. Wówczas Polska złożyła propozycję przekazania Ukrainie poradzieckich myśliwców MiG-29. Początkowo wydawało się, że Stany Zjednoczone podeszły do niej umiarkowanie pozytywnie, mimo że istniały obawy, że znacząco zwiększy to zaangażowanie NATO w wojnę. Później jednak wycofały się z tego wsparcia i ostatecznie do przekazania samolotów nie doszło.

Jak donosi „The Spectator”, powołując się na kontakt z przywódcami chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, miała wpłynąć na to postawa Pekinu. Chiny miały bowiem obiecać Stanom Zjednoczonym, że powstrzymają Władimira Putina przed użyciem na Ukrainie broni nuklearnej. W zamian USA miały zablokować propozycję przekazania Ukrainie samolotów, co mogło stanowić dla Rosji przekroczenie czerwonej linii.

