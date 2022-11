Niepokojące doniesienia napływają z Ukrainy. Okazuje się, że już niebawem możemy być świadkami kolejnej, gigantycznej fali migracyjnej z Ukrainy.

Rosja konsekwentnie i metodycznie demoluje ukraińską infrastrukturę krytyczną. Ciągły ostrzał sprawia, że Ukraina cierpi na brak prądu, a niebawem zapewne również ogrzewania. Pisze o tym na Twitterze dziennikarz Michał Nowak, który analizuje wydarzenia za naszą wschodnią granicą.

Według jego informacji sytuacja na Ukrainie jest obecnie naprawdę szokująca i wręcz przerażająca. Okazuje się bowiem, że tamtejsze władze są zmuszone do czasowych dostaw prądu.

– W części regionów Ukrainy nie będzie już czasowych przerw w dostawie prądu, będą czasowe dostawy prądu – napisał Michał Nowak na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Przerażająca sytuacja na Ukrainie. Czeka nas fala migracyjna?

Nowak przyznaje, że obecnie Rosjanie zaciekle bombardują infrastrukturę gazową, a ich celem jest zmuszenie Ukraińców do negocjacji. – Rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną prowadzą do poważnych uszkodzeń i zniszczeń. Obecnie zintensyfikowane naloty dotyczą również infrastruktury gazowej – napisał.

– Cel – zmuszenie Kijowa do rozmów, ale nie tylko. Drugim jest doprowadzenie do głębokiego kryzysu humanitarnego i wypchnięcie Ukraińców do migracji na zachód. Kolejny poważny kryzys migracyjny miałby z kolei zmusić państwa zachodnie do wywarcia presji na Ukrainie – dodał.

Wołodymyr Zełenski przyznał niedawno, że obecnie prądu nie ma niemal 10 milionów obywateli zamieszkujących terytorium najechanej przez Rosję Ukrainy.