Słynny komentator Dariusz Szpakowski w programie „Misja Futbol” opisał szokujące kulisy powrotu piłkarskiej reprezentacji Polski po kompromitującym meczu w Mołdawii. Z jego słów jasno wynika, że niektórzy goście nie potrafili jakkolwiek się zachować.

Władze Polskiego Związku Piłki Nożnej nie mają w ostatnim czasie dobrej prasy. Zamieszanie ze skazanym za korupcję Mirosławem Stasiakiem, plotki o planowanym porzuceniu Kadry przez selekcjonera Fernando Santosa, a teraz szokująca relacja z powrotu z Mołdawii.

Już wcześniej „Przegląd Sportowy” ujawnił, że piłkarze uskarżali się na zachowanie gości w samolocie w drodze powrotnej z Mołdawii. Część z nich miała być bowiem pod znacznym wpływem alkoholu i zaczepiać zawodników. Teraz Dariusz Szpakowski potwierdził te rewelacje.

„Nie sądziłem, że wrócimy do czasów przaśnych. Pewnych rzeczy po prostu nie wypada robić. Do samolotu weszli zaproszeni goście, którzy byli narąbani i ubliżali piłkarzom. No tak się nie da. Jestem zdziwiony brakiem jednoznacznej reakcji prezesa Kuleszy. To prezes najważniejszego związku w Polsce. A przekazuje informacje, że Santos nie ma na razie pomysłu na zostawienie reprezentacji” – powiedział Szpakowski.

🚨Jesteśmy🚨 #MisjaFutbol już teraz na naszym YT i FB!



Dariusz Szpakowski już teraz podsumowuje ostatnie afery w polskiej kadrze: Jestem zdziwiony brakiem zdecydowanej reakcji prezesa Kuleszy



Cały odcinek: https://t.co/ENHBby9E2H pic.twitter.com/BG6U1932CU — Przegląd Sportowy (@przeglad) July 24, 2023

Przeczytaj również:

Źr. Radio ZET