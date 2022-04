Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wydał komunikat, w którym informuje o najnowszych planach Rosja. Co chcą osiągnąć wojska Władimira Putina?

Jarosław Wolski, polski analityk wojskowy, informował niedawno na Twitterze, że Rosjanie wycofują swoje wojska spod Kijowa. Wolski, wbrew wcześniejszych wpisom, przyznał jednak, że nie należy traktować tego, jako ucieczki armii Putina.

– OK, myliłem się – Krzysztof Kulesza ma rację – odwrót RUS spod Kijowa jest niestety planowy. Licząc to co wypływa widzimy głównie stare straty, nowych nie ma nawet na batalion. Niestety to NIE jest ucieczka a planowy odwrót – napisał Wolski na swoim profilu społecznościowym.

Czytaj więcej: Informacje o wojskach rosyjskich pod Kijowem. „Niestety, to NIE jest ucieczka”

Teraz nowe informacje na temat planów Rosjan podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego przedstawiciele podają, że wojska przeciwnika spróbują okrążyć ukraińskich żołnierzy na wschodzie kraju, gdzie w dużej mierze utrzymują umocnioną linię rozgraniczenia z samozwańczymi republikami Donbasu.

Sztab informuje również, że pomimo wycofywania się spod Kijowa i Czernihowa cały wiążą walką wojska ukraińskie. Powoli posuwają się jednak w stronę granicy państwowej, cały czas minując swoje pozycje. To dodatkowo utrudnia życie wojskom ukraińskim, które nie mogą sobie pozwolić na zmasowany kontratak.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy uważa, że Rosjanie chcą zagarnąć południowo-wschodnią i wschodnią Ukrainę, aby dyktować warunku w rozmowach pokojowych.

źródło: Polska Times, Polskie Radio