Minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie Polsat News potwierdził, że na terenie Polski dotychczas nie stwierdzono zarażenia koronowirusem z chińskiego miasta Wuhan. Minister nie ma jednak dobrych wieści, bo jest przekonany, że wirus na pewno dotrze do Polski.

Kilka tygodni temu w chińskim mieście Wuhan wybuchła epidemia nowego koronawirusa. Według najnowszych danych koronawirus zabił już 132 osoby, a zarażenie potwierdzono u ponad 6 tys. innych. Prawie tysiąc z nich określono jako przypadki ciężkie. O zagrożeniu dla Polski na antenie Polsat News mówił Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

„W tym momencie, w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno, prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie.” – ostrzega Szumowski. „Aby potwierdzić przypadek koronawirusa, trzeba mieć jego szczepy. One przyjadą do Polski w czwartek.” – dodał minister. Następnie trafią one do dwóch laboratoriów w Europie.

„W przypadku zakażenia koronawirusem musi występować kilka objawów: temperatura w okolicy 38 stop. Celsjusza, duszność lub kaszel, objawy para grypowe.” – wyjaśnił Szumowski. „Jeżeli ktoś ma katar, to to nie jest najprawdopodobniej koronawirus.” – zaznaczył. „Osoby, które do tej pory zmarły na koronawirusa to przede wszystkim osoby starsze, z zaburzoną odpornością lub osoby, które mają inne poważne choroby.” – podkreślił minister.

„Jest procedura, którą rozesłaliśmy do wszystkich oddziałów zakaźnych, oddziałów NFZ. Wisi ona na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli ktoś był w Chinach, miał kontakt z kimś, kto był w Chinach przez ostatnie 14 dni i ma objawy, czuje się źle, wtedy powinien się zwrócić do oddziału zakaźnego, a nie na izbę przyjęć.” – mówił Szumowski.

Źr. polsatnews.pl