Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże w piątek swoje rekomendacje dotyczące tego, gdzie z uwagi na sytuację epidemiczną wybory mogą odbyć się tylko w formie korespondencyjnej – przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Z informacji PAP wynika, że jeszcze w piątek odbędzie się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, podczas którego zostanie zaopiniowany wniosek ministra zdrowia.

„Dziś minister przedstawi rekomendację co do możliwości wprowadzenia obowiązkowego głosowania w gminach, w których standardowa forma głosowania mogłaby doprowadzić do wzrostu zachorowań. Decyzja zapadnie na podstawie analizy dotychczasowej zapadalności i transmisji wirusa oraz predykcji na najbliższe dni” – powiedział PAP rzecznik resortu zdrowia.

Przepisy stanowią, że do 21 czerwca PKW może na wniosek ministra zdrowia wydać uchwałę zarządzającą, że na ternie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie będzie możliwe w godzinach 7.00-21.00. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas – 12 lipca – odbędzie się druga tura wyborów. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Aleksandra Rebelińska / PAP